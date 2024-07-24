السعودية تستضيف النسخ المقبلة من أولمبياد الألعاب الإلكترونية

المملكة تحتضن البطولة لمدة 12 عاما

اختارت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، رسمياً السعودية، لاستضافة النسخ المقبلة من الألعاب الأولمبية الإلكترونية بين 2025 و2037، مانحة إياها احتكاراً مؤقتاً غير مسبوق في تاريخ الحركة الأولمبية.

وصادقت الجمعية العمومية الـ142 للجنة الدولية في باريس على الشراكة المعلنة في 12 يوليو بين المنظمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقراً لها واللجنة الأولمبية السعودية التي ضمنت استضافة البطولة الجديدة على مدى 12 عاماً.

الفيصل يستعرض ملف استضافة المملكة في باريس

واستعرض وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية (الرياض 2025)، في الجلسة الـ142 لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في باريس الثلاثاء.

وقال الفيصل: “سعدت اليوم باستعراض رؤية المملكة لاستضافة أولمبياد الرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى والتاريخية العام المقبل؛ وذلك أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في باريس”. وأضاف: “ريادة سعودية، تتحقق بفضل الدعم السخي وغير المحدود من قيادتنا الرشيدة حفظها الله”.

ويضم الوفد الرسمي نائب رئيس اللجنة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبد العزيز باعشن.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت منتصف شهر يوليو الحالي، بالشراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تنظيم واستضافة المملكة لدورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى العام المقبل.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد وصل للعاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، لترؤس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ33 (باريس 2024)؛ التي تفتتح يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبل.

وتشارك المملكة في الدورة بـ10 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخبات التايكوندو، وقفز الحواجز، وألعاب القوى، والسباحة.