33 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية

الرياض : البلاد

بلغت مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 33 مليار ريال للربع الثاني لعام 2024م الحالي, وذلك وفقاً للتقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن مصروفات المنافع التأمينية التي تشمل القطاعين العام والخاص بلغت أكثر من 33 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2024م، كما تجاوزت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” 344 مليون ريال, وبلغت مصروفات فرع الأخطار المهنية أكثر من 179 مليون ريال.

ويعكس التقرير حجم العمل المنجز والأرقام التي حققتها الخدمات الإلكترونية للمؤسسة خلال الربع الثاني للعام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة أكثر من 9.5 ملايين معاملة تم إنجازها بشكل إلكتروني كامل عبر جميع المنافذ والقنوات الرقمية للمؤسسة.

وتجاوزت شهادات مقدار المنافع التي تم إصدارها خلال الفترة أكثر من 740 ألف شهادة، كما تجاوز مستخدمو خدمة الزيارة الافتراضية التي تتيح التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء عبر الاتصال المرئي خلال فترة التقرير أكثر من 175 ألف زيارة، حيث مكنت الخدمة عملاء المؤسسة الاستفادة من خدمات الفروع افتراضياً دون زيارة الفرع.

وأشار التقرير إلى أن مستخدمي خدمة الإنسان الرقمي “أمين” قد تجاوز 137 ألف عميل، حيث عزز “أمين” من إتاحة الخدمة على مدار الساعة, كما تجاوز عدد زوار ومستخدمي موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa خلال نفس الفترة أكثر من 8.8 ملايين زائر.

وتناول تقرير المؤسسة الأرقام المحققة في قطاع خدمة العملاء، حيث استقبل مركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 197 ألف اتصال, فيما تجاوزت الاستفسارات التي وردت لحساب العناية بعملاء المؤسسة على منصة ( X ) أكثر من 148 ألف استفسار، وبلغ عدد زوار فروع المؤسسة حول المملكة قرابة 47 ألف عميل.

وأبرز التقرير الربعي جهود المؤسسة الرقابية والتوعوية الداعمة لأصحاب العمل والمنشآت والمشتركين، حيث نفذت المؤسسة أكثر من 1,600 زيارة وقائية و13 ورشة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك في سبيل توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر المهنية وإصابات العمل, وقد استفادت أكثر من 8 آلاف منشأة من دعم المؤسسة لأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. فيما تخطت شهادات السلامة والصحة المهنية المصدرة خلال الربع الثاني حاجز 21 ألف شهادة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى بشكل دائم إلى تحسين خدماتها بهدف تحقيق رضا عملائها من المشتركين والمستفيدين وأصحاب العمل، وذلك بتوفير قنوات متعددة لخدمتهم على مدار الساعة.