الرياضة منافسات حامية في 3 بطولات في الأسبوع الرابع بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر شهد الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إسدال الستار على بطولتين إضافيتين ليصل مجموع الألقاب التي اختتمت منافساتها إلى 6 من أصل 22 بطولة تُقدّم أغلى مجموع جوائز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم والذي يتجاوز 60 مليون دولار. وأقيمت منافسات 3 بطولات في الأسبوع الثالث وهي: Counter Strike 2 و Dota 2 Riyadh Masters، والتي اختتمت منافساتها يوم أمس الأحد، حيث نجح فريق Natus Vincere في انتزاع اللقب الأول، وتمكّن فريق Gaimin Gladiators من الفوز باللقب الثاني. في حين تستمر منافسات المرحلة الثانية من بطولة PUBG Mobile يوم غد الثلاثاء والتي يشارك فيها 16 فريقًا (أصحاب المراكز ال12 المتأخرة) بالإضافة إلى 4 فرق تشارك من مختلف المناطق بنظام الدعوة المباشرة (وايلد كارد). ومع ختام منافسات الأسبوع الثالث، وحصول العديد من الأندية ومختلف فرقها على المزيد من النقاط، حدثت تغييرات واضحة على الجدول العام لترتيب كأس العالم للرياضات الإلكترونية عدا مركز الصدارة والذي يتربّع عليه الفريق السعودي Team Falcons برصيد 2950 نقطة بعد فوزه في بطولتي Call of Duty: Warzone و Free Fire (1000 نقطة لكل بطولة) وحصوله على 600 نقطة في بطولة Mobile Legendns: Bang Bang، بالإضافة إلى 350 نقطة من بطولة Dota 2 Riyadh Masters. وعلى الرغم من خسارة فريقه لنهائي Dota 2 Riyadh Masters، إلّا أن نادي Team Liquid حصل على 600 نقطة رفعت مجموع نقاطه إلى 1150 نقطة وضعته في المركز الثاني في الترتيب العام، وكان الفريق قد حصل على 500 نقطة سابقة في بطولتي League of Legends و Mobile Legends: Bang Bang (250 لكل بطولة). وبفارق 40 نقطة عن مركز الوصافة في الترتيب العام، يتواجد في المركز الثالث فريق Natus Vincere الذي منحته ال1000 نقطة المخصصة لبطل منافسات Counter Strike 2 دفعة قوية باتجاه الجزء العلوي من سلم الترتيب، بعد أن أضافها إلى 110 نقاط سابقة حصل عليها من بطولة Call of Duty: Warzone. ومع نهاية ثالث الأسابيع في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يترقب المجتمع العالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية بشغف استكمال المنافسات الحماسية للأسبوع الرابع والتي ستقام في 3 بطولات هي: PUBG Mobile المستمرة من الأسبوع الثالث، و Overwatch، و Mobile Legends: Bang Bang للسيدات.