بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق برنامجي “التميز القيادي” و “المواهب” لمنسوبيه

الرياض – البلاد

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي برنامجي “التميز القيادي” و “المواهب”، ضمن إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تنمية مهارات منسوبيه، ورفع كفاءة القيادات، وتطوير المواهب، بأعلى المعايير والممارسات المهنية، لتحقيق رؤية البنك وأهدافه الاستراتيجية.

وافتتح سعادة نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، حفل الإطلاق بكلمة عبر فيها عن مدى اهتمام البنك بتنمية وتطوير رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأكثر أهمية للنمو الاستراتيجي المستدام. مشدداً القول: “ننظر إلى تنمية الكفاءات والمواهب على أساس أنه استثمار وطني، ونتطلع أن تسهم هذه الطاقات بشكل أكبر في اقتصادنا، لاسيما وأن نشاط البنك يتركز بشكل واضح تجاه تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

وبهذه المناسبة صرّح الأستاذ ياسر بن محمد الصقعبي، مدير عام إدارة رأس المال البشري ببنك التصدير والاستيراد السعودي، قائلا: “تأتي هذه البرامج في إطار حرص البنك على تنمية رأس ماله البشري والتزامه بتعزيز مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية القدرات البشرية”، كما أكد حرص البنك دوماً على توفير كافة برامج ووسائل التطوير الشخصي والمهني لمنسوبيه، وتوفير بيئة عمل مثالية ومحفزة تتسم بالكفاءة والفعالية، وتساعد الموظف على بذل المزيد من الجهد والتميز، وتطوير مهاراته وقدراته الشخصية والمهنية.

وسيتم تنفيذ البرنامجين التدريبيين بالتعاون مع مركز التدريب العالمي (Headspring)، وهو مشروع مشترك مع جامعةIE) ).

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم العديد البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبيه، التي تأتي في إطار إحدى محاور استراتيجية البنك المتعلقة بالحفاظ على الموارد وإدارتها، وجذب وتطوير الكفاءات البشرية.