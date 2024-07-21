وصف الحدث العالمي بالمميز.. نجم البرتغال وليفربول ديوغو جوتا يحضر منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر
قام نجم كرة القدم في منتخب البرتغال ونادي ليفربول الإنجليزي ديوجو جوتا مساء اليوم بزيارة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وحضور منافسات بطولات الأسبوع الثالث من الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي تحتضنه مدينة الرياض في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس.
ويعتبر النجم البرتغالي جوتا أحد المهتمين بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ كونه ممارسًا للألعاب الإلكترونية بشغف، وفي ذات الوقت أحد المستثمرين في نادي الرياضات الإلكترونية الشهير Galaxy Racer. وقام خلال الجولة باستكشاف مرافق الحدث العالمي ومنها SEF أرينا، الصرح الفريد من نوعه، الذي يُعد أكبر منطقة ألعاب ورياضات إلكترونية على الصعيد الدولي، والتي ستحتضن جميع البطولات على مدار 8 أسابيع.
كما قام اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا والذي شارك مؤخرًا في بطولة أمم أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، بلقاء مجموعة من محترفي الرياضات الإلكترونية المشاركين في المنافسات، بالإضافة إلى مشاهدته لمواجهات مختلفة في بطولات Dota 2 Riyadh Masters و Counter Strike 2 و PUBG Mobile.
ووصف جوتا تجربته في الحدث العالمي بالمميزة، وعلّق قائلًا: “التواجد هنا في النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو تجربة مميزة بالفعل. التنظيم الذي شاهدته وحجم الحدث مبهر، وفاق توقعاتي. ولطالما آمنت بإمكانيات وتأثير الرياضات الإلكترونية، حتى قبل إنشاء فريقي الخاص، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية هو دليل على مدى تطور القطاع بشكل واضح”. وأضاف النجم البرتغالي بأن الاستثمار بهذا الشكل ووجود مثل هذه البنية التحتية هو ما يحتاجه القطاع ليستمر في النمو والوصول لجمهور واسع. وأوضح بأنه متحمس لرؤية ما يحمله المستقبل للحدث العالمي وما سيقدمه للألعاب والرياضات الإلكترونية التنافسية.
وكان فريق الرياضات الإلكترونية الخاص بالجناح صاحب الرقم 20 في صفوف نادي ليفربول، الذي يحمل اسمه Diogo Jota Esports قد شارك في العام الماضي بمنافسات نهائيات بطولة FIFAe ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال المُنظم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ونجح ممثله حينها في الوصول لقائمة أفضل 16 لاعب في البطولة. وانضم الفريق في ذات العام لمظلة Galaxy Racer ليصبح اسمه Luna Galaxy.
ويحظى كأس العالم للرياضات الإلكترونية باهتمام ومتابعة كبيرين حول العالم، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة عبر 59 منصة محلية وعالمية تنقل مجريات الحدث عبر ما يزيد عن 30 لغة طوال فترة إقامته. وتأتي زيارة جوتا استمرارًا لمجموعة من الزيارات التي قام بها مجموعة من نجوم كرة القدم المحليين والدوليين ومنهم؛ النجم البرازيلي نيمار، ونجوم المنتخب السعودي، سالم الدوسري وسعود عبدالحميد، وعبدالرحمن غريب، ومتعب الحربي.
كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويُقام في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024. وسيكون خلاله الزوار على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية التي تناسب جميع أفراد العائلة. ويشارك في الحدث أكثر من 1500 لاعب ممثلين لما يزيد عن 500 ناد من نخبة الأندية الدولية، ويتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.