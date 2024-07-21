تدشين برنامج “بوصلة”‬ لإثراء المحتوى التاريخي للبحر الأحمر

جدة : البلاد

دشن مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، اليوم, برنامج بوصلة ضمن باكورة مبادراته التفاعلية في برنامج توثيق المناطق الذي أطلقته “الدارة” لحفظ التاريخ الوطني وإبرازه, مستهدفاً استكشاف أحدث الأفكار المبتكرة تعزيز المحتوى المعرفي والثقافي بمجالات البحر الأحمر المختلفة، عبر مسارات متنوعة تشمل الإنتاج الرقمي، والثقافة والفنون، والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، في إطار مسابقة مهارية تعمل على تبسيط المحتوى التثقيفي حول البحر الأحمر، بمنتجات وحلول إبداعية مثرية, تصاحبها مجموعة من الفعاليات والأفكار الإثرائية المتنوعة.

ويتيح البرنامج الذي يقدمه المركز بالتعاون مع كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز، وبرنامج “لنبادر” في محافظة جدة، وبرنامج جدة التاريخية، واللجنة السعودية للألعاب الشعبية، الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات، والخريجين والمهتمين على مدار خمسة أيام، للمشاركة والمنافسة على تقديم إبداعاتهم وأفكارهم الخلّاقة ضمن بيئة عملية محفزة وملهمة.

وتتواصل فعاليات البرنامج يومياً حتى الخميس القادم (19 محرم 1446هـ الموافق لـ 25 يوليو 2024م) بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات والخريجين والمهتمين، الذين يتنافسون لتقديم إبداعاتهم وخلق الأفكار التي تبرز قيمة البحر الأحمر.