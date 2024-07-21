المنتخب السعودي للرياضيات يحقق 6 جوائز دولية

الرياض : البلاد

حقق المنتخب السعودي للرياضيات برعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، إنجازاً دولياً في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2024(IMO) في نسخته الـ65 والمقامة في المملكة المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، بحصده 6 جوائز (فضية و4 برونزيات وشهادة تقدير) من بين 603 طلاب وطالبات، يمثلون 104 دول.

واستحوذ الطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء على الميدالية الفضية، فيما نال الميدالية البرونزية كل من: الطالب يوسف بخيت من تعليم الهيئة الملكية بينبع، والطالب محمد ربيع من تعليم المدينة المنورة، والطالب معاذ القحطاني من تعليم الشرقية، والطالب أحمد الشهري من تعليم الرياض، بينما حصل الطالب محمد الغامدي من تعليم الشرقية على شهادة تقدير.

وقدمت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذا الإنجاز الوطني الجديد، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة لأبناء الوطن، الذي أثمر تميزاً بين الدول المتقدمة في المحافل الدولية، كما هنأت الطلاب وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم وإدارات التعليم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

ولفتت الدكتورة الهزاع الانتباه إلى أن فوز المنتخب السعودي في هذه المسابقة العالمية العريقة مصدر فخر للوطن أجمع، مقدمة الشكر لمعالي وزير التعليم يوسف البنيان، على دعمه الكبير والمتواصل لـ”موهبة” ولأبنائه الموهوبين والموهوبات من طلاب التعليم العام، وحرصه على توفيره كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح الشراكة المثمرة بين الوزارة وموهبة، ونقلها إلى آفاق أرحب من أجل تمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها “موهبة” والوزارة للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه، وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.

ويمر الطلبة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم بتدريب مكثف، بمعدل يزيد على 1000 ساعة سنوياً محلياً ودولياً بالمسار العلمي الذي يختاره الطالب، على أيدي نخبة من المدربين المحليين وخبراء أولمبياد دوليين.

ويؤكد تفوق الطلبة السعوديين على طلاب وطالبات من عدة دول متقدمة وذات باع طويل في مسابقات الرياضيات الدولي، صحة النهج الذي تنتهجه موهبة ووزارة التعليم، لإعداد وتأهيل وتمكين الموهوبين السعوديين، وأن هذا الإنجاز الوطني العالمي جاء نتيجة توجيه ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتي توفر دائماً مخرجات تعليم عالية الجودة، وتدعم أبناءها الطلبة في جميع المحافل والمسابقات.

ويُعد أولمبياد الرياضيات الدولي من أكثر المسابقات الدولية عراقة وصعوبة، ومحط أنظار الجامعات المرموقة كافة لاستقطاب الطلاب المشاركين فيها، بوصفهم من الأفضل قدرة على تحديد الأنماط، وحل المسائل بشكل منطقي، والتعامل مع علم الإحصاء، ونظرية الاحتمالات، ومجموعات كبيرة من البيانات لرؤية المستقبل.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة العربية السعودية رصيدها من الجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى 77 جائزة، منها 12 ميدالية فضية، و46 ميدالية برونزية، و19 شهادة تقدير.