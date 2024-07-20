هيئة السوق المالية تؤكد سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية

الرياض : البلاد

إشارة إلى العطل التقني الذي تأثرت به معظم الجهات حول العالم، قامت الهيئة بالتنسيق من اللحظة الأولى مع الجهات ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية للتأكد من عدم تأثرها، والتي بينت سلامة أنظمة تشغيل السوق المالية السعودية، وجاهزيتها التامة لتقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق المالية في جلسات التداول ليوم الأحد 21 يوليو 2024.

وأوضحت الهيئة أنه تم التعميم على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بضرورة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.

كما أعلنت شركة تداول السعودية عن سلامة وجاهزية أنظمتها لضمان تقديم الخدمات لكافة المستثمرين في السوق السعودية.

​وتؤكد هيئة السوق المالية أن الفرق التقنية تعمل على مراقبة الأنظمة على مدار الساعة، للتأكد من استمرار عدم تأثر الخدمات والبنية الأساسية التقنية، وضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة في السوق المالية السعودية.​

كما يمكن الاطلاع على الإعلان عبر موقع الهيئة الإلكتروني .