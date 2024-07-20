كأس مهرجان الورد الطائفي من نصيب الجواد “الكواكبي”

متابعة – محمد الجليحي

أقام نادي سباقات الخيل للفروسية سباقات موسم الطائف على ميدان الملك خالد بالحوية منافسات الأسبوع الثالث في حفلاته الثلاث 7_8_9 بمجموع جوائز قاربت المليوني ريال موزّعه على 27 شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة ، حيث شهدت سباقات يوم الخميس منافسات قوية ومثيرة افتتحت أولى الأشواط المهره دكتوره سلوى باداء مميز بشعار المالك سعد علي بن بدن وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وفي ثاني الأشواط ظفر بالشوط الجواد قواه الله للإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عبدالله العوفي، واختتمت الفرس دانس ديسير نهاية أشواط يوم الخميس بانتصار رائع للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام.

في سباقات يوم الجمعة الإثارة والقوة كانت في الشوط التاسع المخصص لكأس مهرجان الورد الطائفي على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال بعدد كبير من الأطوال بلغ أحد عشر طولًا الجواد الكواكبي يسجل نفسه بطلًا للكأس بشعار المالك الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي، وفي ثاني الأشواط من يوم الجمعة سجًل الجواد ناصر المحمدية أفضل زمن على مسافة 1200 متر بلغ 1:17.71 خلال الثلاث الأسابيع الأولى من موسم سباقات الطائف بشعار الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وبتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

وفي سباقات يوم السبت أفتتحت الحفل التاسع المهره لعيون عز بانتصار رائع للمالك ابراهيم عوض مطر وبتدريبات نشمي المطيري وبقيادة الخيال علي الميموني، وفي ثاني الأشواط انتصر الجواد مقتحم بصورة رائعة بشعار المالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام، وفي ثالث الأشواط ظفر بالشوط الجواد ويند سبري بشعار المالك فيصل بن محمد عبدالهادي الجضعي القحطاني وبتدريبات أحمد الشايع وبقيادة الخيال خالد الميموني، وفي الشوط الرابع انتصرت الفرس سيل اون سيلفربيرد بشكل رائع لمالكها عبدالله بن عايض بن محمد آل ظبيه وبتدريبات عبدالعزيز خالد وبقيادة الخيال عبدالعزيز الفريدي، وفي الشوط الخامس انتصر الجواد حيزوم للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال اليكسس مورينو، واختتم الحفل بالشوط المخصص للخيل العربية مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر استطاعت الفرس تغروده بالوصول إلى خط النهاية أولًا بشعار المالك عبدالكريم القلاف وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين.

الحضور..

وعن حضور الزوار للاستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على ارضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية ، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة.