أخضر الطائرة يصل أندونيسيا للمشاركة في البطولة الآسيوية

الدمام-البلاد

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 20 عاماً اليوم السبت إلى مدينة سورابايا الاندونيسية، وذلك للمشاركة في البطولة الاسيوية الـ 22 للكرة الطائرة تحت 20 عاماً التي ستنطلق خلال الفترة من 23 وحتى 30 من شهر يوليو الحالي بمشاركة 16 منتخباً.

يلعب الأخضر في المجموعة الأولى التي تضم أستراليا و هونغ كونغ و أندونيسيا، وسيلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام استراليا يوم الثلاثاء 23 يوليو ثم أمام أندونيسيا يوم الاربعاء و أخيراً أمام هونغ كونغ يوم الخميس.

وكان المنتخب السعودي قد استعد لهذه البطولة على ثلاث مراحل، بدأها بمعسكر داخلي في مدينة الخبر ثم المرحلة الثانية في القاهرة واختتم معسكره في تركيا، وتضم قائمة المنتخب:

عمار المدني – علي ال جبر

جاسم المهنا – حسن ال سلام

رشيد السهلي – مانع السهلي

رشاد ابو الخير – محمود السواري

علي ال سلام – مقتدى ال زواد

بدر العوامي – جاسم الحمود

ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس الادارة ابراهيم البراهيم وعبدالمحسن ال عبيد، والمشرف على المنتخب عبدالله الجبر و يشرف على المنتخب فنياً المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ، ومساعد مدرب ماجد الشمري والإداري عبدالله معشي، و أخصائي العلاج الطبيعي محمد ال انصيف و الاحصاء صبري كدوس، ويشارك في البطولة الحكم أحمد الرجب.