الرياضة الرياض تستضيف المجموعة A من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات

البلاد- جدة تستضيف الرياض المجموعة الأولى من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات للموسم الرياضي 2024-2025، وذلك خلال الفترة من 25-31 أغسطس القادم بمشاركة فريق النصر بطل الدوري السعودي للسيدات الموسم الماضي. وكانت القرعة التي أجريت صباح اليوم الخميس قد أسفرت عن تواجد ممثل الوطن فريق النصر في المجموعة الأولى مع فرق مياوادي من ميانمار ويونغ إيلفانتس من لاوس، وأبوظبي الرياضي من الإمارات، وسيخوض النصر مبارياته على ملعب الأول بارك بالرياض. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق عن استضافة المملكة العربية السعودية إحدى مجموعات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات في نسختها الأولى. من جانبها، قالت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بن بهيان: إن هذه الاستضافة تمثل خطوة كبيرة لكرة قدم السيدات في المملكة، مؤكدةً أن النجاحات المتتالية في استضافة العديد من الأحداث الكروية للسيدات خلال الفترة الماضية ساهم في بناء الثقة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وكافة الاتحادات الإقليمية والقارية والعالمية. وهنأت لمياء بن بهيان فريق النصر على مشاركته في النسخة الأولى من البطولة، مشيدة بالنجاح الذي حققه النصر في الموسم الماضي والذي منحه المشاركة في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، متمنية له التوفيق في البطولة.