الرياضة أولمبياد باريس… مواعيد مباريات المنتخبات العربية لكرة القدم

البلاد- جدة

يتجه الاهتمام نحو ممثلي العرب في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، حيث تستعد ثلاثة منتخبات عربية للمشاركة، وتأمل في تقديم أداء مميز يليق بتطلعات جماهيرها. يشارك في البطولة 16 منتخبًا قسمت على أربع مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي. تتوزع المنتخبات العربية كما يلي في المجموعات:

المجموعة الثانية:

– المغرب

– العراق

المجموعة الثالثة

– مصر مباريات المنتخبات العربية في المجموعات: المجموعة الثانية: – الأرجنتين vs المغرب (24 يوليو) – العراق vs أوكرانيا (24 يوليو) – الأرجنتين vs العراق (27 يوليو) – المغرب vs أوكرانيا (27 يوليو) – المغرب vs العراق (30 يوليو) المجموعة الثالثة – مصر vs جمهورية الدومينيكان (24 يوليو) – مصر vs أوزبكستان (27 يوليو) – مصر vs إسبانيا (30 يوليو).