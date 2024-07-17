صندوق الوقف الصحي يتمم 72 عملية زراعة كلى مخصصة للمحتاجين

الرياض : البلاد

أعلن صندوق الوقف الصحي بالتعاون مع القطاع الخاص دعم تكاليف 72 عملية ناجحة لزراعة الكلى خصصت لمن ليس لديهم أهلية علاج من المرضى، وذلك ضمن المبادرات الصحية المتنوعة بين الصندوق والجهات الأخرى، بتكلفة 14 مليون ريال، استفاد منها عدد من المرضى للفئة العمرية من 20 وحتى 79 عامًا، منهم 55 ذكرًا و17 أنثى.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الصندوق لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي وتحسين جودة حياتهم، وقد تم تنفيذ المبادرة بدعم سخي وبذل غير مستغرب من مصرف الراجحي ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب، اللذين تكفلا بالجانب المالي والفني لضمان نجاح المبادرة.

وشمل هذا الدعم جميع مراحل الرعاية الطبية، بدءًا من الفحوصات الطبية اللازمة قبل العملية، مرورًا بإجراء العمليات الجراحية، وانتهاءً بمرحلة الرعاية اللاحقة للمرضى لضمان تعافيهم الكامل، وقد تم اختيار المرضى المستفيدين من المبادرة بناءً على معايير طبية دقيقة لضمان أكبر فائدة ممكنة.

وتؤكد هذه المبادرة التزام الصندوق بمساهمته في تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المحتاجين ممن ليس لديهم أهلية علاج، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين كافة القطاعات في المجال الصحي من خلال تقديم الدعم الطبي للمحتاجين والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار لعمليات زراعة الكلى في المملكة.

يذكر أن صندوق الوقف الصحي انطلق بقرار مجلس الوزراء عام 1440هـ ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات الفئات الأشد حاجة، عبر شراكات مجتمعية فاعلة، ومبادرات تنموية مستدامة.