 ريال مدريد يُبقي على مودريتش حتى 2025

البلاد- جدة
أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عن اتفاقه مع الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2025.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر منصة «إكس»، صورة للدولي الكرواتي لوكا مودريتش رفقة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، للإعلان عن تمديد العقد بين الطرفين.
وكان مودريتش صاحب الـ38 عامًا، قد انضم إلى ريال مدريد في عام 2012، وفي مواسمه الـ12 التي دافع فيها عن قميص المرينجي، أصبح أسطورة ريال مدريد وكرة القدم العالمية؛ حيث فاز مع ريال مدريد بـ 26 لقبًا: 6 دوري أبطال أوروبا، 5 كأس العالم للأندية، 4 كأس السوبر الأوروبي، 4 الدوري الإسباني، 2 كأس الملك و5 كأس السوبر الإسباني.
ويعتبر مودريتش أحد اللاعبين الخمسة الذين تمكنوا من الفوز بـ 6 كؤوس أوروبية ويمتلك أكبر عدد من الألقاب في تاريخ النادي العاصمي.
وعلى المستوى الفردي، فاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، وحصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام، كما تم اختياره في تشكيلة «FIFA FIFPro World XI» ست مرات، وحصل على لقب أفضل لاعب خط وسط في دوري أبطال أوروبا مرتين.
وحصل مودريتش مع المنتخب الكرواتي على الكرة الذهبية في مونديال 2018 والكرة البرونزية في مونديال 2022؛ حيث قاد منتخب بلاده للحصول على المركزين الثاني والثالث على الترتيب.