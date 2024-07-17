ديوان المظالم: إنجاز أكثر من 34 ألف دعوى و58 ألف جلسة رقمية

الرياض : البلاد

كشف ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية عن إنجاز 34,254 دعوى خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري 2024م في كافة محاكم ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة، ما نسبته 49% من حجم العمل خلال ذات الربع، حيث بلغ المقيّد من دعاوى خلال ذات الفترة 31,082 دعوى بمختلف مراحل التقاضي.

وذكر مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم في تقريره عن الربع السنوي الثاني أن محاكم الديوان عبر جميع دوائرها القضائية عقدت خلال هذا الربع 58,189 جلسة قضائية رقمية، الأمر الذي يسهم في المزيد من اختصار أوقات أطراف العملية القضائية وينعكس إيجابًا في تقليص أمد التقاضي واستمرار رفع معدل الإنجاز.

كما تضمن التقرير أن عدد زوار منصة معين الرقمية 215,360 زائرًا، فيما تجاوز عدد الصفحات المستعرضة مليون وسبع مائة ألف صفحة، حيث يعمل ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم من خلال منصاته الرقمية وإجراءات التقاضي عبرها على أن يواكب النهضة التنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- في سبيل تحقيق الجودة والإنجاز وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، فيما أعلن ديوان المظالم مع نهاية الربع الأول من هذا العام تقليص متوسط أمد التقاضي في كافة المحاكم التابعة له بما يزيد عن 80% خلال ثمانية أعوام.