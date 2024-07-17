“الوطنية للإسكان” توقع اتفاقيات مع ثلاث شركات رائدة لمبادرة رواد الاستدامة

الرياض : البلاد

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اليوم ثلاث اتفاقيات مع عدة شركات رائدة في مجال التطوير العقاري على المستوى العالمي والمحلي، حيث وقعت مع مجموعة طلعت مصطفى السعودية، والماجدية ريزيدنس، وشركة أرتار المملوكة لعبد الرحمن سعد الراشد وأولاده، وذلك على هامش إطلاق وزارة الاقتصاد والتخطيط لمبادرة “برنامج رواد الاستدامة”، ضمن خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز استدامة الشركات يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومثًّل الاتفاقية من جانب “الوطنية للإسكان” الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى السعودية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أحمد طلعت مصطفى، والماجدية ريزيدنس العضو المنتدب عضو مجلس الإدارة عبدالسلام الماجد وشركة عبدالرحمن الراشد وأولاده (أرتار) المدير التنفيذي المهندس محمد العادل.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الفريد وتطوير مسارات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المشاريع العمرانية بالمملكة، كون “الوطنية للإسكان” عضوًا رئيسيًّا في برنامج رواد الاستدامة لما توليه من اهتمامٍ كبيرٍ في تبني أساليب الاستدامة بجميع ضواحيها ومجتمعاتها وذلك عبر اعتماد مواد وتقنيات بناء تسهم في الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، كما تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الاستدامة بين أطراف البرنامج وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع. حيث ستسهم المبادرة في تطوير منظومة تعاونية يتم فيها تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإطلاق العنان للنمو الشامل والوصول الكامل إلى العيش باستدامة دائمة، كما ستسهم في بناء القدرات المحلية، وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.