الرياضة الكواكبي” و” محيي” أبرز المرشحين لكأس” مهرجان الورد الطائفي

متابعة – محمد الجليحي يشهد ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية الحفلات الثلاث( السابع والثامن والتاسع) في الأسبوع الثالث من موسم سباقات الطائف، ويتألف كل حفل من تسعة أشواط تتنوع فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين. كما تنطلق أولى أشواط يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا شوطًا وهو مخصص للأفراس المبتدئة لعمر السنتين وعلى مسافة 1200 متر، يليه الشوط الثاني المخصص للإنتاج المحلي تكافؤ من 0 إلى 6،5 لعمر الثلاث سنوات وعلى مسافة 1200 متر،

ويختتم بالشوط الأخير المخصص للأفراس الرابحة من 0 إلى 1 فوز لعمر الثلاث سنوات وعلى مسافة 1600 متر. وفي سباقات يوم الجمعة، تذهب القوة والإثارة لشوط كأس مهرجان الورد الطائفي في الشوط التاسع المخصص للإنتاج المحلي عمر الثلاث سنوات فقط وعلى مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتذهب الترشيحات والمعطيات للجواد الكواكبي للمالك الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي كما حل في سادس المراكز في مشاركته الأخيرة في كأس الملك عبدالعزيز للفئة الأولى محليًا، و يدخل دائرة الترشيحات الجواد محيي لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، والفرس مستطاعه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال محمد الشريماء، ونستذكر الفرس نافذه الفائزة بهذا الكأس من العام الماضي بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال ايدي كاسترو. وعن سباقات يوم السبت، تنطلق أولى الأشواط عبر الشوط المخصص للأفراس المبتدئة أعمار السنتين على مسافة 1200 متر يليه في الشوط الثاني شوط مخصص لمفتوح الدرجات لأعمار الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر، يليها الأشواط من الثالث حتى الشوط السابع أشواطًا خصصت للتكافؤ متنوعة المسافات، وفي الشوطين الأخيرين الثامن والتاسع خصصت للخيل العربية مفتوح الدرجات. كما ندعو زوارنا الأعزاء للاستمتاع بسباقات الخيل ومشاهدة الخيل عن قرب، فإن الدخول العام مجاني وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي تشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة إلى متاجر البيع المتعددة النشاطات وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسية ، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط و الفوز بجوائز رائعة وقيمة، ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة.