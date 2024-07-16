أبها.. أيقونة سياحية متعددة التفاصيل

البلاد – أبها

تتميز مدينة أبها بكونها واحدة من أجمل المصائف العربية، نظرا لأجوائها الساحرة على مدار العام، كما تعد واحدة من أجمل وجهات الاستجمام في العالم، لكونها أيقونة الضباب وموطن الطبيعة الخلابة، التي جمعت مفردات الجمال في جبالها الخضراء، وسهولها الممتدة، ومبانيها التراثية، التي تزينها الحفاوة وكرم الضيافة والتقاليد الأصيلة والمعالم الأثرية العريقة.

وتحظى أبها بالعديد من الأماكن والوجهات والتجارب السياحية الجذابة، والتي تستقطب إليها سنويا آلاف السياح من الداخل والخارج، للاستمتاع بهذا المزيج الممتع من السحر والجمال والأصالة والفخامة في آن معا.

ويستمتع زوار أبها بالعديد من الخيارات والتجارب والوجهات التي تتنوع بين الطبيعة والتراث والمغامرة، فزائر أبها لابد أن يحظى بزيارة إلى المدينة العالية، أمام منتزه عسير الوطني، ليتعرف على كنز الطبيعة الذي ينافس أجمل وجهات أوروبا، كما لابد له أيضا أن يحظى بزيارة إلى قمة جبل السودة، على ارتفاع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر. وفي جبال السودة يمكن للزائر أن يحتضن السحاب بين ذراعيه، أو يحلق في سماء الخيال، مستنشقا رحيق الطبيعة البكر، في مناظر رائعة السحر، عبر عربات “التليفريك” المعلقة، والتي تنطلق من أعلى السودة إلى وادي العوص، حيث قرية رجال ألمع التراثية، التي تجذب أنظار الزائرين بأبنيتها على حواف الأجراف الجبلية، وسلالمها المعلقة التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 500 سنة، حيث يجري العمل على تسجيلها ضمن التراث الإنساني العالمي بمنظمة اليونيسكو.

وفي “كورنيش الضباب” يبدو المشهد خياليا، حيث يقف المتنزهون فوق كتل كثيفة من السحاب، وهو يعد من أجمل العجائب الطبيعية في المملكة والمنطقة بأكملها، حيث يعطي الزوار شعوراً وكأنهم يتجولون بين الغيوم، خاصة وهو يطل على جبال تهامة الخضراء الشاهقة، وتقضي فيه العائلات والأصدقاء أوقات ممتعة، ويستمتعون بتجربة سياحية فريدة.

أما أهم ما يميز أبها فهو طابعها السعودي الأصيل، بتراثها ووجهاتها التاريخية والأثرية العريقة، وتتمتع بطبيعة خلابة تتحدى أجمل مدن الغرب، كما ترتبط جبالها بروح الإثارة والمغامرة، حيث تحظى المملكة بعدد كبير من تلك الجبال عبر جغرافيتها المترامية وتضاريسها المختلفة، وهو ما يكسب طبيعتها ثراء وغموضا ومتعة، وهو أيضا ما يبحث عنه عشاق المغامرة في العالم.

ويحظى النشاط السياحي في مدينة أبها بقبول كبير من شباب وأهالي المنطقة، حيث يعمل العديد منهم في مجال السياحة، كما يحرص الكثيرون على تنشيط الحركة السياحية والترويج لها في المنطقة، ومن بين هؤلاء برز مؤخرا عبدالعزيز القحطاني، الفتى الصغير، والفنان الناشئ، الذي رافق معالي وزير السياحة أثناء جولته في عسير، وأصبح سفيرا لصيف السعودية في المنطقة، حيث أصبح يستقبل المؤثرين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعريفهم بمنطقة عسير وما تكتنزه من جمال وأصالة.

ويشهد النشاط السياحي في منطقة عسير إقبالا كبيرا هذه الأيام من السياح والزائرين، حيث تعد عسير إحدى الوجهات المميزة في برنامج “صيف السعودية” هذا العام، والذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة أواخر مايو الماضي، ويستمر حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل تحت شعار “تراها”، متضمنا 7 وجهات سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، ويقدم من خلالها أكثر من 550 تجربة سياحية، بالإضافة إلى 150 عرضًا خاصًا لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، ومحبي المغامرة، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، والمهتمين بالثقافة والتاريخ، وذلك عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

وتستقطب أبها ومنطقة عسير بشكل عام أعدادا كبيرة من السياح سنويا من المنطقة العربية والعالم، خاصة بعد أن أصبح إصدار التأشيرات والقدوم إلى المملكة أكثر سهولة وسلاسة وأماناً من أي وقت مضى، مع توفر عدد من التأشيرات التي تتيح جميعها أداء العمرة والزيارة والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة “روح السعودية” https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.