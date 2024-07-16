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محافظ جدة يطّلع على الخدمات الصحية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1446 هـ      16 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (القطاع الغربي) الدكتور محمد بن أحمد الزهراني.

 واستمع سموه لشرح موجز عن الخدمات الصحية التي تقدمها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، التي تشمل مستشفى الملك خالد، ومركز الملك فيصل لطب وجراحة القلب، ومركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل لطب وجراحة الأورام، إضافة لمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ومركز طب وجراحة الأعصاب والإصابات.

 كما اطلع سموه على إحصائيات الخدمات المقدمة في التخصصات الطبية العامة والدقيقة، والعيادات الخارجية وقسمي الطوارئ والتنويم.

 وأشاد سموه بجهود الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مؤكداً على ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من رعاية واهتمام بتوفير الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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