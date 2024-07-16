الرياضة كأس العالم للرياضات الإلكترونية| بطولة “دوتا 2 – الرياض ماسترز ” تصل إلى مراحلها الإقصائية

– بطولتا “كاونتر سترايك 2” و “ببجي موبايل” تنطلقان هذا الأسبوع – الأسبوع الثالث من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية يعد بمنافسات ملحميّة الرياض – هاني البشر

بعد أسبوعين مثيرين من المنافسات العالمية والفعاليات الترفيهية المتواصلة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تتجه أنظار عشّاق الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم نحو الأسبوع الثالث، الذي سيشهد ثلاث بطولات حماسية تجمع أبرز الفرق العالمية ونخبة اللاعبين المحترفين. وسيشهد هذا الأسبوع مواجهات ملحميّة في بطولة Dota2 Riyadh Masters التي وصلت إلى مراحلها الإقصائية، وبطولة Counter-Strike 2 التي تنطلق منافساتها يوم غد الأربعاء، وبطولة PUBG Mobile التي تبدأ مواجهاتها يوم الجمعة القادم. وبدأ الأسبوع بانطلاق منافسات خروج المغلوب في لعبة Dota2 Riyadh Masters التي تستضيفها القدية أرينا، حيث تتنافس 16 من أندية النخبة للوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي. وتصدّر الفريق السعودي Falcons ترتيب المجموعة الأولى بأربعة انتصارات وتعادلين من أصل سبع مباريات، مُعلنين أنفسهم كأحد أكبر المنافسين على جائزة المركز الأوّل التي تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي. ويشهد هذا الأسبوع أيضًا الانطلاق المنتظر لبطولة Counter-Strike 2 في أمازون أرينا التي ستشهد منافسة شرسة بين أفضل الأندية العالمية على جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي. وتتطلب هذه اللعبة من الفرق المشاركة العمل كفريق واحد وتطبيق تكتيكات متقدمة للتفوق على الخصوم وتحقيق النصر في ساحة المعركة الافتراضية. أما يوم الجمعة القادم، فسيجتمع عشّاق لعبة PUBG Mobile في stc أرينا لحضور الانطلاق الرسمي لدور المجموعات. ويشارك في هذه البطولة 24 فريقاً في مواجهات إستراتيجية على جزيرة نائية، حيث تتطلب هذه البطولة من اللاعبين البقاء على قيد الحياة والنجاة من المعارك باستخدام التكتيكات الذكية والعمل الجماعي المتماسك. جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُقام في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا في بوليفارد الرياض سيتي، وتستمر منافساتها على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس. وتمثل هذه البطولة احتفالاً عالمياً بروح التنافس وشغف الألعاب الإلكترونية، وتجمع نخبة الأندية وأمهر اللاعبين حول العالم، حيث يتنافسون في 22 بطولة عبر 21 لعبة شهيرة، مع مجموع جوائز قياسي يصل إلى 60 مليون دولار أمريكي.