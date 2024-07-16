الإقتصاد

أكثر 210 آلاف صفقة عقارية عبر البورصة العقارية في 6 أشهر

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1446 هـ      16 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 ‎بلغ عدد الصفقات العقارية، عبر البورصة العقارية، أكثر من 210 آلاف صفقة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.‎

 وتتيح البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق المملكة، وذلك لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل؛ حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، تاريخ ووقت الصفقة.‎

 وتُعد البورصة العقارية مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ مما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقاري، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء، إضافة إلى أنها توفر جميع الخدمات العقارية التي كانت توفرها كتابات العدل، مثل الإفراغات العقارية والرهون العقارية بأنواعها وجميع خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية؛ وذلك على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم بشكل رقمي متكامل ودون تدخل بشري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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