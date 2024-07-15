الرياضة دنيا أبو طالب.. أول سعودية في الأولمبياد “قدساوية”

الدمام-البلاد

تعاقد نادي القادسية مع لاعبة التايكوندو الدولية دنيا أبو طالب، قادمة من النادي الأهلي. وتعد أبو طالب، أول سعودية تلتحق برياضة التايكوندو، إذ بدأت رحلتها مع الألعاب القتالية في الثامنة من عمرها بدعم من والدها، وحققت الميدالية الفضية في بطولة الخليج في 2019، وهي أولى إنجازاتها. وفي عام 2021، حققت فارسة القادسية أول ميدالية آسيوية، وتوالت بعدها الإنجازات؛ إذ توّجت أفضل لاعبة عربية لعالم 2022، ونالت الميدالية البرونزية في بطولة العالم بالمكسيك عام 2022، وذهبية العرب في 2024، وذهبية آسيا 2024. وتنطلق أبو طالب، قريباً لأولمبياد باريس، يرافقها حلم تحقيق الميدالية الذهبية؛ كونها أول من يمثل المملكة في رياضة التايكوندو في تاريخ الأولمبياد. من جانبها أبدت أبو طالب، سعادتها بالانضمام لنادي القادسية، وقالت: “سعيدة جداً بانتمائي لنادي القادسية، وإن شاء الله، أكون إضافة جميلة لهذا النادي الكبير، وهدفي القادم أولمبياد باريس، وإن شاء الله، يتحقق مع القادسية”. ويسعى نادي القادسية لتعزيز صفوفه في كل الرياضات المختلفة التي يحتضنها، ويبرم صفقات محلية وعالمية من لاعبين ومدربين.