الرياض : البلاد

وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجمعية الباحة للإسكان التنموي؛ بهدف توفير 700 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في منطقة الباحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تخصيص الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة في منطقة الباحة ممن تنطبق عليهم ضوابط تنظيم الدعم السكني من خلال مشاركة أطراف الاتفاقية، حيث تمتد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعها، لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشروع، وزيادة تملك المواطنين للمسكن، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

ويوفر المشروع الوحدات السكنية للمستفيدين باستخدام عددٍ من الحلول السكنية مثل: شراء الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والبناء على الأراضي التي يتم تخصيصها من الوزارة، والبناء على أراضي المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط أو أراضي الجمعيات الشريكة.

وتعد مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” مؤسسة أهلية يرأس مجلس أمنائها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة “جود الإسكان” ومبادرة “حل للابتكار الإسكاني”، حيث تعمل “سكن” على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.