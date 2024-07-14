«FBI» تحدد هوية مطلق النار على ترامب

البلاد : وكالات

أبلغت مصادر صحيفة “نيويورك بوست” أنه تم تحديد هوية المسلح، الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت على أنه توماس ماثيو كروكس/20 عاما/.

وأضافت المصادر أن كروكس من بيتل بارك بولاية بنسلفانيا، أطلق أعيرة نارية على ترامب في تجمع حاشد في الهواء الطلق، في بتلر على مشارف مدينة بيتسبرج، مما أدى إلى إصابة إذن ترامب.

وتابعت المصادر أن كروكس كان متواجدا على سطح مصنع، على بعد أكثر من 130 ياردة، من المنصة .

وذكرت المصادر أنه قتل على أيدي قناصة الخدمة السرية. وتم العثور على بندقية طراز “آيه.آر” لاحقا.

وبيتل بارك هي قرية تقع على بعد 40 ميلا، جنوب المكان الذي أقيم فيه التجمع الانتخابي في بتلر.

ولم يتضح سبب إطلاق كروكس النار على المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري.

وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد أفاد في وقت سابق أنه في أعقاب إطلاق نار خلال تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، قتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية ، أنتوني جوجليلمي، في بيان، إن مطلق النار المشتبه به قتل أيضا.

وتابع جوجليلمي أن ” مطلق النار المشتبه به أطلق عدة طلقات تجاه المنصة من مكان مرتفع خارج مكان التجمع الانتخابي”.

وأوضح أن أفراد جهاز الخدمة السرية “حيدوا مطلق النار، وهو ميت الآن”.

وقال جوجليلمي إن العملاء “استجابوا بسرعة باتخاذ إجراءات وقائية” وأن ترامب كان في أمان.

وتابع “قتل أحد الحاضرين، وأصيب اثنان بجروح خطيرة”.

وأضاف أن الحادث قيد التحقيق وأن جهاز الخدمة السرية أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادية (إف بي آي).