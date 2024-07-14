أمازون تكشف عن عروض رائعة وحصرية لأعضاء برايم من 16 إلى 21 يوليو احتفالاً بأطول يوم برايم تشهده السعودية

أعلنت أمازون السعودية عن بدء العد التنازلي لانطلاق يوم برايم 2024، مهرجان التسوق السنوي الذي سيكون هذا العام الأطول على الإطلاق منذ طرحه لأول مرة في المملكة العربية السعودية، حيث سيبدأ في منتصف ليلة 16 يوليو (بتوقيت السعودية) ويستمر حتى 21 يوليو، مع آلاف العروض المميزة والحصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم على موقع amazon.sa .

ولأول مرة في تاريخ يوم برايم في المملكة، سيحظى أعضاء برنامج أمازون برايم بستة أيام كاملة من التخفيضات الاستثنائية التي تسري على أكثر من 30 فئة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، والألعاب، والأزياء، والتجميل، والمطبخ، والمنزل، والصحة، والرياضة، وأجهزة أمازون.

وتوقع عبدو شلالا مدير أمازون السعودية أن تشهد الأيام القليلة القادمة إقبالاً واسعاً من العملاء على عضوية برنامج برايم مقابل التسهيلات التي تقدمها أمازون لعملائها والأسعار الرمزية للعضوية، إذ تبلغ قيمة الاشتراك الشهري في البرنامج 16 ريالاً سعودياً، فيما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 140 ريالاً سعودياً فقط من خلال الرابط: https//www.amazon.sa/prime، مؤكداً أن الفرصة لا زالت متاحة أمام الراغبين في الانضمام للبرنامج والاستفادة من التخفيضات والعروض، بالإضافة إلى المزايا الكاملة التي يوفرها البرنامج على مدار العام، مثل خيارات التوصيل المحلية والدولية المجانية والسريعة غير المحدودة، فضلاً عن الاستفادة من برايم فيديو وألعاب الفيديو.

كما يمكن للمساعد الرقمي “أليكسا” مساعدة الأعضاء من خلال قول “أليكسا، متى يوم برايم؟” باللغة العربية (اللهجة الخليجية) أو باللغة الإنجليزية.

وقال شلالا: “يمثل مهرجان يوم برايم أكبر فعالية لأمازون للاحتفاء بأعضاء البرنامج، ونضمن هذا العام حصول أعضاء البرنامج في جميع أنحاء المملكة على قيمة أكبر مع ستة أيام كاملة من العروض المميزة”.

الجدير بالذكر أن مهرجان “يوم برايم” لن يقتصر على التسوق من العروض المتوفرة فقط على موقع Amazon.sa، بل يمكن لأعضاء برنامج أمازون برايم في السعودية التسوق من خلال متجر أمازون العالمي على Amazon.sa مع مجموعة واسعة من العروض المطروحة من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة، ولأول مرة من أمازون ألمانيا الذي يقدم ثلاثة ملايين منتج إضافي من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما في ذلك بوش، ودوبونت، وفيليروي أند بوش، ونينجا، وفيليبس، وفيكتورينوكس.

كما يمكن للأعضاء الاستمتاع بالكثير من التوفير عند تسوق منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بما فيها:

• تخفيضات تصل إلى 24% على إيكو سبوت الجديد كلياً، والذي أطلقته أمازون مؤخراً احتفالاً بانطلاق مهرجان “يوم برايم”. ويعد جهاز إيكو سبوت ساعة منبه ذكية تستخدم المساعد الرقمي أليكسا، مع شاشة ملونة مدمجة تجعل من السهل رؤية الوقت، وحالة الطقس، وإشعارات وقت الصلاة، وعناوين الأغاني.

• تخفيضات تصل إلى 41% على الهواتف المحمولة من علامات هونر، وسامسونج، وشاومي، وموتورولا، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 36% على أجهزة التلفاز من علامتي سامسونج، وباناسونيك، وغيرهما.

• تخفيضات تصل إلى 40% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من علامات إتش بي، ومايكروسوفت، وأسوس، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 10% على ألعاب الفيديو من علامة بلاي ستيشن، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 23% على شاشات ومعدات الألعاب من علامات أسوس، وإل جي، وثرست ماستر، وفينسن، وستيل سيريز، وجام فامي، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 50% على المكانس الكهربائية ومنظفات السجاجيد من علامات بيسيل، وإيكوفاكس، وروبوروك، وفيليبس، ويوفي، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 50% على ماكينات القهوة من علامتي فيليبس، وديلونجي، وغيرهما.

• تخفيضات تصل إلى 50% على أطقم أواني الطهي من علامات تيفال، وكوركماز، ورويال فورد، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 60% على منتجات العناية الشخصية والتجميل من علامة نيفيا، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 60% على العطور من علامتي دافيدوف، وكالفن كلاين، وغيرهما.

• تخفيضات تصل إلى 60% على الأحذية من علامتي أديداس، وبوما، وغيرهما.

• تخفيضات تصل إلى 50% على الساعات من علامات لاكوست، وكوش، ونيبوسي، وغيرها.

• تخفيضات تصل إلى 50% على الألعاب من علامات ليجو®️ تيكنيك™️، وليجو®️ نينجا جو®️، وباربي فاشنيستاس دول، وغيرها.

خصومات إضافية

يمكن لأعضاء برايم طيلة ستة أيام كاملة الاستفادة من عروض التوفير بطرق إضافية تتمثل في التالي:

o يمكن لأعضاء برنامج أمازون برايم على Amazon.sa الذين يستخدمون بطاقات ماستركارد، وبطاقات ماستركارد من البنك الأهلي السعودي الاستمتاع بخصومات إضافية على المشتريات المؤهلة، مع تطبيق الشروط والأحكام

o الشراء الآن والدفع لاحقاً: الاستمتاع بالتسوق المريح مع تابي، ما يتيح لهم سهولة تقسيط الدفعات إلى 4 أو 6 أقساط بدون فوائد.

o خطط التقسيط من البنوك: الاستمتاع بخطط التقسيط المريحة خلال المهرجان ومن دون فائدة، مقدمة من مجموعة واسعة من البنوك، مع تطبيق الشروط والأحكام.

توصيل سريع

توفر أمازون خدمات التوصيل السريع والمجاني للطلبات خلال مهرجان “يوم برايم” للتسوق من خلال شبكة أعمالها الممتدة في السعودية، والمدعومة بمجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة، وخدمات النقل المحسنة، وكفاءة موظفين الشركة، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء وتزويد العملاء بخدمات التوصيل في نفس اليوم وخلال يوم واحد.

وتتيح التقنيات المتقدمة المستخدمة في المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل (أو ما يعرف بالميل الأخير)، تقديم خدمة توصيل سريعة ومريحة لعملاء برنامج أمازون برايم في جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام، مع شبكة لوجستية متينة، وأكثر من 25 محطة توصيل مملوكة لأمازون ولأطراف خارجية، بالإضافة إلى شبكة من شركاء خدمة التوصيل في جميع أنحاء المملكة.

الاستعداد لمهرجان “يوم برايم”

بإمكان أعضاء برنامج أمازون برايم في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية جعل تجربة التسوق في مهرجان “يوم برايم” للتسوق أكثر سهولة عن طريق تنزيل تطبيق أمازون لتصفح العروض والتسوق وعدم تفويت أي منها، أو التسوق مباشرة على الموقع الإلكتروني .