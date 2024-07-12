الرياضة كأس العالم للرياضات الإلكترونية| صراع محتدم في نصف نهائي Mobile Legends: Bang Bang

الرياض – هاني البشر

يتطلع عشاق الرياضات الإلكترونية هذا الأسبوع مواجهة قوية ستجمع بين اثنين من عمالقة آسيا في بطولة Mobile Legends: Bang Bang حيث يترقب الجمهور بشغف أولى مباريات الدور نصف النهائي يوم الجمعة. ويلاقي فريق Liquid Echo (الفلبين) فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين)، إذ لم يخسر أيّ منهما خلال رحلتهما المميزة في مرحلة المجموعات وربع النهائي، ما يَعدُ بمعركة حاسمة لتحديد الطرف الأول في المباراة النهائية. ويتأهب الفائز لمواجهة قوية أخرى في نهائي نصف النهائي يوم السبت، حيث سيواجه عملاقين إقليميين هما Selangor Red Giants (ماليزيا) و NIP Flash (سنغافورة). هذا وتختتم منافسات بطولتين ضمن الأسبوع الثاني يوم الأحد، حيث يشهد نهائيات كل من Mobile Legends: Bang Bang و Free Fire، بالإضافة إلى استمرار منافسات Dota 2 Riyadh Masters في مواجهات حافلة بالإثارة والمنافسة.