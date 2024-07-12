بالعلامة الكاملة.. أخضر الطائرة يتوج بالبطولة العربية

البلاد- جدة
حقق المنتخب السعودي لكرة الطائرة لقب البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة بعد فوزه على ليبيا بنتيجة 3/0 في ختام مباريات البطولة التي جمعتهما الخميس ٥-١-١٤٤٦هـ على صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان.
قدم لاعبو المنتخب السعودي مستوى رائعا و تفنن لاعبوه خلال اشواط المباراة بالضربات القوية الساحقة وحائط الصد القوي وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :
25/23,,25/18,,25/18؛ ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 17 نقطة، وحقق اللقب دون أي خسارة بعد الفوز على الكويت والبحرين وقطر والعراق والأردن واخيراً ليبيا.
وتم تتويج الاخضر السعودي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وجاء منتخب البحرين في المركز الثاني وليبيا في المركز الثالث.
وبعد نهاية المباراة هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي القيادة الرياضية بالمملكة، وقال” هذه الجهود لولا الله، ثم الدعم الكبير من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكذلك نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي لما وصلنا إلى تحقيق الألقاب- ولله الحمد. وهذا العمل يجير للجميع من أعضاء مجلس الادارة وجميع منسوبي كرة الطائرة من مدربين ولاعبين وإداريين وكذلك الاندية التي تعتبر شريكا في كل انجاز، حيث اصبحت كرة الطائرة السعودية منافسة على جميع الألقاب وجميع البطولات التي تشارك بها. هناك عمل جبار خلال الفترة الماضية أدى إلى قطف الثمار ولله الحمد، ولدينا مشروع ممتد حتى عام 2028 م ثم إلى 2030م ، وبإذن الله، سيكون الاخضر السعودي منافسا على جميع البطولات على المستوى الإقليمي والعالمي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م