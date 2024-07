الرياضة انطلاقة قوية لبطولات الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

شهدت بطولات الأسبوع الثاني من كأس العالم للرياضات الإلكترونية انطلاقة قوية مع عودة المنافسات في 3 بطولات، Mobile Legends: Bang Bang، وDota 2 Riyadh Masters المستمرة من الأسبوع الأول، وبطولة Free Fire التي افتتحت منافساتها في اليوم الأول. ويشارك 18 فريقًا من نخبة فرق العالم في بطولة Free Fire التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، ويحتضن مسرح stc أرينا منافساتها، ومن بينه الفرق: All Glory Gaming المكسيكي، و Team Solid البرازيلي، و Twisted Minds السعودي التايلندي، التي قدمت مستويات مميزة خلال مواجهات اليوم الافتتاحي. وفي مسرح Qiddiya أرينا، استمرت منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters، في مرحلة المجموعات بعد أن اختتمت في الأسبوع الماضي مرحلة التصفيات المؤهلة. وقدمت فرق، HEROIC من أمريكا الجنوبية، و Team Spirit من منطقة CIS، و Tundra Esports من منطقة أوروبا، و WBG.XG الصيني، نتائج مميزة وضعتهم في صدارة المجموعات. وفي بطولة Mobile Legends: Bang Bang، أقيمت مواجهتان على مسرح Amazon أرينا في منافسات الدور ربع النهائي، حيث نجح فريق Liquid Echo في التغلب على Falcons Esports بنتيجة 3-1، وتمكن فريق Selangor Red Giants من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 أمام فريق Fire Flux Esports. وتستمر المواجهات في اليوم التالي من خلال المواجهة الأولى بين فريقي Falcons AP.Bren و See You Soon، بالإضافة إلى مواجهة فريقي NIP Flash و HomeBois.