الرياضة اليــــوناني “دونيس” يقود الخليج

الدمام-البلاد

أعلنت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل،عن التعاقد مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس لقيادة الفريق الكروي الأول لمدة موسمين بداية من الموسم الرياضي 2024-2025م. ويعد “دونيس” أحد المدربين الذين يمتلكون خبرة طويلة في الدوري السعودي إبان تدريبه لأندية “الهلال – الفتح – الوحدة”، بجانب تحقيقه لثلاث بطولات مع فريق الهلال، وهي” كأس خادم الحرمين الشريفين 2015 – وكأس السوبر السعودي 2015 – وكأس ولي العهد 2016، كما فاز بكأس اليونان والدوري القبرصي 2006-2007 مع فريق “إيه إي لاريسا” ، وكأس قبرص 2013-2014 مع أبويل القبرصي.