الرياضة

الفيصل: نفحر بكتابة فصل جديد للرياضات الأولمبية عالمياً

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1446 هـ      12 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن فخره بكتابة المملكة العربية السعودية فصل جديد للرياضات الأولمبية عالمياً، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة، عن عقد شراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمدة 12 عاماً، لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة عام 2025، ونسخ إضافية من الدورة في أعوام لاحقة.

 

وقال الفيصل:”إن إعلان اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي العالمي، هو امتداد وتجسيد للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قبل قيادة هذا الوطن العظيم والدعم والمتابعة المستمرين من قبل سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله – الذي مكننا من المضي قدماً في الاستمرار في استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى وتأكيد بأن المملكة باتت موطناً للرياضات يشهده العالم أجمع”.

 

وأضاف:”نفخر بكتابة فصل جديد للرياضات الأولمبية عالمياً من خلال شراكة تستمر لمدة 12 عاما مع اللجنة الأولمبية الدولية، حين تستضيف المملكة النسخة الأولى والتاريخية من الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية، ونسعد كثيراً بهذه الثقة، ونتطلع لأن نرحب بالعالم أجمع هنا في المملكة لمشاهدة هذا الحدث الرياضي العالمي، وتنظيم نسخة استثنائية ومتميزة “.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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