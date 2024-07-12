الفيصل: نفحر بكتابة فصل جديد للرياضات الأولمبية عالمياً

البلاد- جدة
أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن فخره بكتابة المملكة العربية السعودية فصل جديد للرياضات الأولمبية عالمياً، وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة، عن عقد شراكة مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمدة 12 عاماً، لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في المملكة عام 2025، ونسخ إضافية من الدورة في أعوام لاحقة.
وقال الفيصل:”إن إعلان اللجنة الأولمبية الدولية لاستضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي العالمي، هو امتداد وتجسيد للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قبل قيادة هذا الوطن العظيم والدعم والمتابعة المستمرين من قبل سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله – الذي مكننا من المضي قدماً في الاستمرار في استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى وتأكيد بأن المملكة باتت موطناً للرياضات يشهده العالم أجمع”.