الاتحاد يمدد عقد طلال حاجي 3 مواسم

البلاد- جدة
أعلن نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد لاعبه الشاب طلال حاجي لثلاث سنوات إضافية، ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2028.
وأوضح نادي الاتحاد، خلال بيان رسمي، أن خطوة تمديد عقد حاجي، ضمن إستراتيجية النادي في الحفاظ على العناصر الواعدة التي استثمر في احتضانها وتطويرها.
وقام نادي الاتحاد، بتمديد عقد طلال حاجي ليبقى مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم إضافية.
وأكد دومينجوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، أن حاجي يعد عنصرًا واعدًا من أبناء النادي، ويملك موهبة كروية مميزة تستحق الدعم والرعاية.
وأضاف، أن تلك العناصر الواعدة قد استثمر النادي في احتضانها وتطوير موهبتها وفقاً لأفضل الأسس التدريبية ومنحها الفرصة مبكراً لتقديم نفسها بما يعود بالفائدة ليس فقط على نادي الاتحاد ولكن على الكرة السعودية بشكل عام.
وتمنى دومينجوس، للاعب طلال حاجي وزملائه في الفريق التوفيق في الموسم المقبل وإسعاد الجماهير الاتحادية بتحقيق الانتصارات.
ويجيد طلال حاجي اللعب في مركز المهاجم وقد تدرج في الفئات السنية للاتحاد وصولاً إلى الفريق الأول في صيف 2023.
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