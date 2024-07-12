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الأهلي يفتتح متجرًا في مطار الملك عبدالعزيز
الرياضة

الأهلي يفتتح متجرًا في مطار الملك عبدالعزيز

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1446 هـ      12 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن افتتاح متجره في جدة بمطار الملك عبدالعزيز.

ونشر حساب الأهلي عبر منصة “إكس” صورة لمتجر النادي وعلق: “نراكم في مطار جدة، تم الافتتاح”.

وتداولت جماهير الأهلي بعض الصور من متجر النادي في جدة مصحوبة بتعليقاتهم عن افتتاحه.

وعلى جانب آخر، يستعد الأهلي لانطلاق الموسم الكروي الجديد، الذي يستهله بمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.

ويشارك الأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الحصول على المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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