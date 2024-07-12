الأهلي يفتتح متجرًا في مطار الملك عبدالعزيز

البلاد- جدة أعلن نادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن افتتاح متجره في جدة بمطار الملك عبدالعزيز.

ونشر حساب الأهلي عبر منصة “إكس” صورة لمتجر النادي وعلق: “نراكم في مطار جدة، تم الافتتاح”. وتداولت جماهير الأهلي بعض الصور من متجر النادي في جدة مصحوبة بتعليقاتهم عن افتتاحه. وعلى جانب آخر، يستعد الأهلي لانطلاق الموسم الكروي الجديد، الذي يستهله بمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل. ويشارك الأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الحصول على المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي.