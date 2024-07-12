الأهلي يفتتح متجرًا في مطار الملك عبدالعزيز

الرياضةالأهلي يفتتح متجرًا في مطار الملك عبدالعزيز صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1446 هـ 12 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أعلن نادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن افتتاح متجره في جدة بمطار الملك عبدالعزيز. ونشر حساب الأهلي عبر منصة “إكس” صورة لمتجر النادي وعلق: “نراكم في مطار جدة، تم الافتتاح”. وتداولت جماهير الأهلي بعض الصور من متجر النادي في جدة مصحوبة بتعليقاتهم عن افتتاحه. وعلى جانب آخر، يستعد الأهلي لانطلاق الموسم الكروي الجديد، الذي يستهله بمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل. ويشارك الأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الحصول على المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي.