أخضر رفع الأثقال يواصل استعداداته لبطولة العالم

تواصل منتخبات أخضر رفع الأثقال استعداداتها من خلال المعسكر الداخلي، المقام على الصالة الرياضية ببيوت الشباب بمدينة الرياض، وذلك قبل المشاركة في بطولة العالم للشباب بإسبانيا خلال الفترة من 17-2024/9/27 والمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب بالفلبين خلال الفترة من 9/28-2024/10/6 والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة بتايلاند خلال الفترة من 21-2024/11/30.
وضمت قائمة أخضر الأثقال بالمعسكر الإعدادي اللاعبين: محمد الزوري (الهدى)- عقيل الجاسم ( العمران ) – محمد الحليو ( الهدى ) – محمد المرزوق ( النور ) – يوسف البحراني ( النور ) – محمد آل عجيان ( الهدى ) – محمد الوباري ( العمران ) – عبدالله ال قيصوم ( الهدى ) – منتظر آل محسن ( النور ) – حسين آل دحيلب ( الخويلدية ) – يوسف المدرهم (الخويلدية) – نواف المزيدي ( الطرف ) – عبدالله المحيميد ( النصر ) محمد المغسل ( الهدى ) – منصور آل سليم ( الترجي) – محمود آل حميد (الخويلدية) – سراج آل سليم(الترجي) – عباس آل مهدي ( السلام ) – عبدالله الأحمد ( الطرف ) – علي العثمان ( الطرف ) – علي الخزعل ( الطرف )، تحت إشراف المدرب / أحمد محمد ويساعده المدرب الوطني أزهر السادة.
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