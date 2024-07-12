الرياضة

أخضر رفع الأثقال يواصل استعداداته لبطولة العالم

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1446 هـ      12 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

تواصل منتخبات أخضر رفع الأثقال استعداداتها من خلال المعسكر الداخلي، المقام على الصالة الرياضية ببيوت الشباب بمدينة الرياض، وذلك قبل المشاركة في بطولة العالم للشباب بإسبانيا خلال الفترة من 17-2024/9/27 والمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب بالفلبين خلال الفترة من 9/28-2024/10/6 والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة بتايلاند خلال الفترة من 21-2024/11/30.

وضمت قائمة أخضر الأثقال بالمعسكر الإعدادي اللاعبين: محمد الزوري (الهدى)- عقيل الجاسم ( العمران ) – محمد الحليو ( الهدى ) – محمد المرزوق ( النور ) – يوسف البحراني ( النور ) – محمد آل عجيان ( الهدى ) – محمد الوباري ( العمران ) – عبدالله ال قيصوم ( الهدى ) – منتظر آل محسن ( النور ) – حسين آل دحيلب ( الخويلدية ) – يوسف المدرهم (الخويلدية) – نواف المزيدي ( الطرف ) – عبدالله المحيميد ( النصر ) محمد المغسل ( الهدى ) – منصور آل سليم ( الترجي) – محمود آل حميد (الخويلدية) – سراج آل سليم(الترجي) – عباس آل مهدي ( السلام ) – عبدالله الأحمد ( الطرف ) – علي العثمان ( الطرف ) – علي الخزعل ( الطرف )، تحت إشراف المدرب / أحمد محمد ويساعده المدرب الوطني أزهر السادة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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