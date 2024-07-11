يورو 2024| إنجلترا تصعق هولندا وتتأهل للنهائي

البلاد- جدة
تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بعد الفوز القاتل على هولندا 2-1 في نصف النهائي.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، معقل فريق بروسيا دورتموند الألماني، قلب المنتخب الإنجليزي الطاولة على منافسه الإنجليزي لينهي مغامرته في البطولة، ويتأهل على حساب للنهائي للنسخة الثانية على التوالي.
تقدم المنتخب الهولندي مبكرا بهدف أول سجله تشافي سيمونز، في الدقيقة السابعة، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
لكن إنجلترا قامت بالرد سريعا بهدف لهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18، احتسبها الحكم بعد تدخل من تقنية الفيديو (فار).
وبينما ظن الجميع أن الوقت الأصلي للمباراة سينتهي بالتعادل، وسيتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، خطف البديل واتكينز هدف الفوز لإنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليهدي بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي الثاني على التوالي.
وضرب الإنجليز بذلك موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي يورو 2024 الذي يقام في برلين يوم الأحد المقبل، على أمل تحقيق اللقب الأول في تاريخهم بالبطولة.
وكان منتخب إسبانيا قد تأهل لأمس (الثلاثاء) إلى النهائي الخامس في تاريخه ببطولة كأس أمم أوروبا بعد الفوز على فرنسا 2-1 أيضًا.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2024
إنجلترا تعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح هاري كين
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2024
أولي واتكينز يسجل هدف بقيمة الذهب في الثواني الأخيرة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 10, 2024