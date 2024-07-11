لامين جمال يحطم رقم بيليه

البلاد- جدة

حقق النجم الواعد لامين جمال رقمًا تاريخيًا في مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي كأس أوروبا (يورو 2024)؛ حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في بطولة كبرى (كأس العالم/اليورو) بعمر 16 عامًا و362 يومًا.

وسجل جمال هدف التعادل لمنتخب (الثيران) في شباك فرنسا التي تقدمت بهدف كولو مواني، قبل أن يؤمن هدف داني أولمو فوز إسبانيا وتأهلها للمباراة النهائية.

وتفوق جمال على كل من” البرازيلي بيليه (17 عامًا و239 يومًا)، والمكسيكي مانويل روساس (18 عامًا و93 يومًا)، والإسباني جافي (18 عامًا و110 أيام).

وتألق نجم برشلونة الواعد بشكل لافت في يورو 2024 رغم كونه أصغر لاعب في البطولة، حيث سجل هدفًا، وصنع 3 أهداف لزملائه، ونال جائزة رجل المباراة في مباراة فرنسا بالدور نصف النهائي.

وبحسب موقع (أوبتا) للإحصاءات، فإنه لا يوجد لاعب صنع أكثر من 15 فرصة، وسدد أكثر من 15 كرة، وقام بأكثر من 15 مراوغة سوى لامين جمال وليونيل ميسي في آخر بطولتين كبيرتين (كأس العالم واليورو).