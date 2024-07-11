الرياضة خطوة تفصله عن لقب البطولة العربية.. أخضر الطائرة يتجاوز الأردن ويواجه ليبيا

البلاد- جدة

واصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة سلسلة انتصاراته دون أي خساره في البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة، بعد فوزه على مستضيف البطولة الأردن بنتيجة 3/0 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان. قدم لاعبز المنتخب السعودي مستوى رائعا خلال مجريات اللقاء، وتميزوا بالضربات القوية الساحقة، وحائط الصد القوي؛ ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 14 نقطة. وبعد نهاية المباراة هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي اللاعبين على الفوز ومواصلة حصد النقاط والمستويات الجيدة، وطالبهم بتحقيق الخطوة الأخيرة بمواصلة الانتصارات من خلال الفوز على منتخب ليبيا. وتختتم اليوم الخميس منافسات البطولة، وسيواجه الأخضر السعودي نظيره منتخب ليبيا عند الساعة الرابعة مساء في منافسة قوية بين المنتخبين، ويحتاج الأخضر للفوز لتحقيق لقب البطولة. وتقام في نفس اليوم مباراتان حيث يتقابل الكويت وقطر في المباراة الاولى عند الساعة الثالثة، والعراق والأردن عند الساعة السابعة.