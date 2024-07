أبطال جدد ونجاح مذهل في الأسبوع الأول بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر

شهد الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية نجاحاً مبهراً على صعيد البطولات، والفعاليات والأنشطة، والحضور الجماهيري، بالإضافة إلى الأصداء الإيجابية والتغطية الإعلامية الواسعة من مختلف أنحاء العالم.

وتألقت العاصمة السعودية بحفل افتتاح لا يُنسى، يوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري؛ حيث أضاءت الألعاب النارية وعروض الدرون سماء الرياض معلنةً عن بداية الحدث الممتد على مدار ثمانية أسابيع. وضمّ الأسبوع الافتتاحي أربع بطولات مذهلة أقيمت في SEF أرينا، الصرح الفريد من نوعه، الذي يُعد أكبر منطقة ألعاب ورياضات إلكترونية على مستوى العالم، وشملت؛ League of Legends و Call of Duty: Warzone و Mobile Legends: Bang Bang و Dota 2.

حصاد الأسبوع الأول

شهد الأسبوع الأول من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض لحظات استثنائية وتنافساً محتدماً، حيث اختتمت اثنتان من كبرى البطولات، League of Legends و Call of Duty: Warzone، لتكتب قصصًا ملهمة وتتوج أبطالًا جددًا. وحقق فريق “Team Falcons” السعودي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً لمنافسات Call of Duty: Warzone، ليصبح أول فريق من المملكة العربية السعودية يحرز لقباً في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وفي اليوم التالي، توّج فريق “T1″ الكوري بطلاً لمنافسات League of Legends، بعد أداء مميز نال إعجاب الجميع.

وعقب منافسات البطولتين، صرّح رالف رايشرت الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:” أشعلت المنافسات أجواء كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتميزت النهائيات بمنافساتها النخبوية ولحظاتها المثيرة، مع العديد من المشجعين الذين قدموا من كل مكان حول العالم. ونؤكد التزامنا تجاه جماهير الحدث، ونسعى جاهدين لمنحهم أفضل تجربة ممكنة؛ باعتبارهم الجوهر الأساسي لنجاح أي حدث”.

كما أشاد فيصل بن حمران بممثلي المملكة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية وبفريق Team Falcons بعد انتصارهم التاريخي. وقال:” نهنئ الفريق على هذه اللحظة المميزة، لقد أظهروا مهارة استثنائية طوال فترة المنافسات، وحققوا إنجازاً تاريخياً للمملكة، أثبتوا به قدرة الشباب السعودي على التميز والإبداع. ونتطلع لمشاهدة المزيد من هذه النجاحات في الأسابيع القادمة”.

الحدث المُقام على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس في بوليفارد رياض سيتي، يُعد احتفالاً عالمياً بروح المنافسة وشغف الألعاب الإلكترونية، حيث تتنافس نخبة الأندية والرياضيين على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ القطاع دوليًا بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار، موزعة عبر 22 بطولة عالمية في 21 لعبة.

وقد بدأ الأسبوع الثاني من كأس العالم للألعاب الإلكترونية أمس الأربعاء بمنافسات ربع النهائي في لعبة Mobile Legends: Bang Bang، بالإضافة إلى انطلاق أولى مباريات مرحلة المجموعات في “Dota 2”. كما بدأت أمس منافسات لعبة “Free Fire” التي تبلغ جائزتها مليون دولار. وستُقام جميع البطولات الثلاث يومياً طوال الأسبوع الثاني.