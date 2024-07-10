حصة الهند في الإقتصاد الفضاء العالمي ستعزز أربع مرات بحلول عام 2030م

نيو دلهي : البلاد

قررت الحكومة خصخصة عمليات الإطلاق الفضائية من خلال تحديد هدف زيادة حصة قطاع الفضاء في البلاد بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2030م بما تترواح ما بين 2% حالياً إلى 10% عالمياً وفي هذا السياق ، قال وزير الدولة للإتحاد الهندي للعلوم والتكنولوجيا جيتاندرا سينغ وهو المسؤول المستقل للولاية في اجتماع دوري بنيو دلهي في الأسبوع الماضي ” إن هناك زيادة حوالي 200 مرة في الشركات الناشئة في مجال الفضاء في البلاد في غضون عامين فقط .

كما اضاف الوزير ” هذه القفزة الكمية اصبحت ممكناً بسبب تبني الحكومة الهندية سياسة بعد النظر من اجل فتح قطاع الفضاء امام القطاع الخاص من خلال شراكة القطاعين العام والخاص بشكل واسع حيث قام جيتاندرا سينغ أثناء ترأسه الإجتماع رفيع المستوى مع رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية / سومنات وفريقه بمراجعة خطة العمل لـ 100 يوم لقسم الفضاء ومتابعة الوضع الحالي والفرص المتاحة ومهمات الفضاء المستقبلية للهند.

كما ذكر الوزير الإتحادي أن الشركات الناشئة في مجال الفضاء بالهند زادت من واحدة في عام 2022م إلى ما يقرب من 200 في عام 2024م بإعتباره ارتفاعاً غير مسبوق بمقدار 200 مرة في هذه السنوات مشيراً إلى انه في عام 2023م وحده، تم استثمار حوالي 1000 مليون روبية هندية في قطاع الفضاء في البلاد خلال فترة ثمانية أشهر فقط في حين يخدم القطاع ما يقرب من 450 شركة متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يؤكد رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي وبرنامجه الشهير ” سبكا براياس” يعني جهود الجميع خلال فترة ” آمريت كال” أي عصر الرحيق .

كما اشار الوزير إلى أن حصة الهند في اقتصاد الفضاء العالمي بحلول عام 2030م سترتفع أربع مرات بالمقارنة في عام 2021م حيث توقع الوزير ارتفاع صناعة الفضاء الهندية التي ساهمت بنسبة 2% من الحصة العالمية في عام 2021م إلى 8% في عام 2030م وإلى 15% بحلول عام 2047م . ووفقاً للتقارير انه مع تزايد مشاركة القطاع الخاص في المهمات الفضائية تسمح الهند حالياً بالإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% في قطاع الفضاء ” على حد قوله .

ووفقاً للمنتدى الإقتصادي العالمي، وهو مركز أبحاث دولي ومنظمة اللوبي العالمية مقرها في سويسرا ، تأمل الحكومة الهندية أن تجذب القواعد المحررة لقطاع الفضاء الذي كان تحت تحت سيطرة الحكومة منذ فترة طويلة ، اهتمام شركة اسبيس إكس التابعة لإيلون ماسك و شركة بلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس وغيرها ومن المتوقع أن تعزز اصلاحات سياسة الإستثمار الأجنبي المباشر فرص العمل وفي الوقت نفسه ، ستسمح للشركات بإنشاء مرافق تصنيع في الهند بحسب التقرير .

مع العلم أن قطاع التكنولوجيا الفضائية في الهند لم يكن مشهوراً قبل ذلك ولم يكن يعرف العالم عنه كثيراً قبل بضع سنوات حيث كان لدى البلاد الا خمس شركات ناشئة فقط في مجال تكنولوجيا الفضاء في عام 2019م، وقد حصلت على طفرة هائلة في القطاع في عام 2022م حيث شهدت الهند أول اطلاق صاروخ خاص بواسطة شركة اسكاي روت ايروسبيس الناشئة في مجال التكنولوجيا الفضائية مقرها في حيدرآباد. وكان يزدهر النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء في الهند عام 2023م مع مجموعة متنوعة من الشركات والتي تقدم مساهمات كبيرة في الصناعة وتضم البلاد الآن ما يقرب من 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الفضائية وما زال العدد في إزدياد .

ووفقاً لشركة التكنولوجيا المالية (CredAble) ، فقد قطعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفضائية في الهند شوطاً طويلاً بفضل قوانين الإقتصاد الفضائي الحرة في البلاد وبدعم نشط من برامج الفضاء التابعة لمنظمة البحوث الفضائية الهندية ( ISRO) علماً أن الإستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الفضاء مسموحاً به فقط من خلال موافقة الحكومة سابقاً لكن فتح اقتصاد الفضاء للقطاع الخاص قد جلب خدمات مبتكرة في مجال التكنولوجيا الفضاء حسب تقرير “كرديبل” .

ومن جهته ، تبلغ قيمة صناعة الفضاء الهندية حالياً 8 مليارات دولار وهي تستحوذ على حصة بنسبة 2% من الإقتصاد الفضائي العالمي خلال العقدين الماضيين فأصحبت الوجهة المفضلة لإطلاق الأقمار الصناعية حيث نشرت الهند 381 قمراً صناعياً لـ 34 دولة ومن خلالها حققت إيرادات بقيمة 279 مليون دولار أمريكي وفق تقرير “كرديبل”. كما اشار التقرير إلى أن الخطوات الطموحة التي اتخذتها الهند في استكشاف الفضاء ستعزز اقتصاد فضائي متوقع بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040م .

ووفقاً للتقارير التي تم نشرها مؤخراً فإن التقدم التكنولوجي الأخير جعل الأمر أسهل بكثير وأقل تكلفة للشركات في الهند للدخول إلى مجال الفضاء وتنفيذ المهام . ومن المهم أن نلاحظ أن الإستثمار الإجمالي بقيمة 22 مليار دولار في السنوات العشر القادمة سيكون أمراً حاسماُ من اجل تحقيق النمو المتوقع بمقدار خمسة أضعاف وتعزيز اقتصاد الهند في مجال الفضاء – الأرض .