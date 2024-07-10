“سدايا” تُطلق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي بأهمية البيانات الشخصية

الرياض : البلاد

أطلقـت الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء الاصـطناعي (سدايا) اليـوم، حملـة توعويـة تحـت شـعار “افهـم معنـى بياناتـك” التـي تـأتي اسـتكمالًا لجهودها في مجال التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، وذلك بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كـل مـا يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

وقال معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الربدي بن فهـد الربـدي: إن الحملـة تهـدف إلـى رفع مستوى وعي الأفراد بنظام حماية البيانات الشخصية وحقوقهم الواردة فيه من خـلال تـوعيتهم بأهميـة حمايـة بيانـاتهم الشخصـية، ومعرفـة حالات الإفصاح عن البيانات الشخصية والتزامات الجهات المشمولة بأحكام النظام.

وأضاف معاليه أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تسعى مـن خـلال هـذه الحملـة إلـى إيضـاح أن لأصـحاب البيانـات الشخصـية عـدة حقوق منصوص عليها في النظام، مثل: الحق فـي معرفـة الغـرض الـذي تـمت بنـاءً عليـه معالجـة بياناتـه الشخصـية، والحـق فـي طلـب تصـحيح بياناتـه الشخصية، والحق في طلب إتلافها بعد انتهاء الغرض من معالجتها.

ودعا أصحاب البيانات الشخصية إلى بـذل العنايـة الواجبـة عنـد الإفصـاح للجهـات للتأكـد مـن أن ذلك يـتم لجهـات موثوقـة، إلـى جانـب الوعي بالقيمة المضافة التي يحققها أصحاب البيانات الشخصية على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن نظام حماية البيانات الشخصية دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 سبتمبر 2023م، وتم منح الجهات المشمولة بأحكام النظام مدة سنة من تـاريخ نفاذه لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.