تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تجربة العميل وخدمة العملاء والبروتوكول

الرياض : البلاد

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل؛ لدعم وتمكين الكوادر الوطنية في مجالات تجربة العميل وخدمة العملاء والبروتوكول.

ووقع المذكرة المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في الصندوق المهندس سلطان بن خلف الرشيدي، وسعادة الأمين العام للأكاديمية خالد بن منصور الزهراني.

وتأتي المذكرة في سياق التعاون المشترك وبما يحقق تطلعات الطرفين، وحرصاً من الصندوق على دعم وتنمية الكفاءات الوطنية، ولأهمية تطوير تجربة العميل وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

وتركّز المذكرة على المساهمة في دعم برامج تدريبية متخصصة في تجربة العميل وخدمة العملاء والبروتوكول، تشمل دورات قصيرة وطويلة الأمد، وكذلك المساهمة في دعم شهادات احترافية معتمدة في مجال تجربة العميل، وتحديد المعايير المطلوبة للحصول على هذه الشهادات.

كما تسعى المذكرة إلى رفع الوعي ببرامج الصندوق وخدماته وآلية الاستفادة بما يحقق المنفعة والأهداف المشتركة، من خلال عقد ورش العمل مع الجهات للتعريف بالبرامج والخدمات الداعمة لتوطين القطاع، وفق الآليات والبرامج المتبعة لدى الطرفان.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون؛ ومتابعة سير ومراحل بنود المذكرة.