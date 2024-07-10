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النيابة العامة: توجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممرض

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1446 هـ      10 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص إجراءات التحقيق بتوجيه الاتهام لمواطن قام بانتحال صفة ممارس صحي.

 وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بانتحال صفة الممارس الصحي، بارتداء الزي الخاص بمنسوبي وزارة الصحة مدعياً صفة ممرض، حاملاً بطاقة خاصة بذلك، التي مكنته من الدخول للمستشفى وانتهاك خصوصيات المرضى.

 وأصدرت النيابة العامة لائحة دعوى، وتمت إحالته للمحكمة المختصة، للمطالبة بإثبات إدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره.

 وتؤكد النيابة العامة على حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوي الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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