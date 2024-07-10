المواصفات السعودية تطلق مواصفة بيئة الطفولة المبكرة

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية، مواصفة بيئة الطفولة المبكرة بحضور معالي محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وعدد من المسؤولين، في خطوة هامة نحو تطوير بيئة الطفولة المبكرة في المملكة، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وضمان حصولهم على أفضل الرعاية والتعليم في بيئة آمنة وصحية.

وأعرب معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي عن فخره بإطلاق هذه المواصفة الوطنية، مشيرًا إلى أنها تأتي كخطوة ضرورية نحو تحسين جودة الحياة والتعليم لأطفالنا، وتعكس التزام المواصفات السعودية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي وغير الربحي على تقديم أفضل الممارسات والمعايير لضمان بيئة آمنة وصحية لتنمية الأطفال في المملكة.

من جانبها، أشادت الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد القادر المهيدب الخيرية سارة المهيدب، بالتعاون المثمر مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مؤكدة أن هذه المواصفة ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مما يعزز من فرص تنمية الأطفال بشكل شامل ومتوازن، مشيرةً إلى حرص الهيئة على تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في مسيرة التنمية بالمملكة.

وقد مرت عملية تطوير المواصفة بثلاث مراحل رئيسية، بدءًا من تحليل الوضع الراهن لبيئة الطفولة المبكرة في المملكة، واستخلاص أفضل الممارسات من المعايير الدولية والإقليمية، وصولًا إلى تصميم الإطار العام وتطوير المعايير الوطنية.

وشملت هذه العملية مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل واجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لضمان توافق المعايير مع التوجيهات المحلية والدولية.

وتهدف المواصفة إلى تحسين جودة البيئة التعليمية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعكس التزام المملكة بتقديم أفضل المعايير والممارسات العالمية والمحلية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية لتنمية الأطفال وتعليمهم.