المملكة تشارك في اجتماع” تمكين المرأة” بـ” العشرين”

برازيليا – واس

تشارك المملكة في اجتماع مجموعة العشرين برئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية على مستوى مجموعة عمل تمكين المرأة، الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء في العاصمة برازيليا.

ويرأس وفد المملكة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، وتضمن اليومان الأول والثاني من اجتماعات المجموعة مداولات الدول الأعضاء في مجموعة عمل المرأة حيال الإعلان الوزاري، الذي سيصدر عن مجموعة العمل الذي يسلط الضوء على أولويات عملها، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة للمجموعة.

كما ستشارك الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في اليوم الثالث بندوة عالمية عن (اقتصاد الرعاية في إطار تبادل أفضل الممارسات الدولية)، من خلال استعراض (اقتصاد الرعاية في السياق السعودي).