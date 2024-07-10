(الماتادور) ينهي سلسلة كانتي التاريخية

أنهى منتخب إسبانيا سلسلة تاريخية لنجم نادي الاتحاد ومنتخب فرنسا، نغولو كانتي، في تجنب الخسارة مع منتخب بلاده, حيث توقف رصيد اللاعب الذي تألق في كأس أوروبا (يورو 2024) عند 20 مباراة دولية دون أي خسارة مع (الديوك).
ونجح (الماتادور) الإسباني في بلوغ المباراة النهائية لكأس أوروبا التي تقام في ألمانيا بعد أن حول تأخره أمام (الديوك) الفرنسية بهدف، إلى فوز بهدفين لهدف.
وبوجود كانتي، لم يخسر منتخب فرنسا في 20 مباراة في البطولات الكبرى، منها 7 مباريات حقق فيه الفوز في كأس أوروبا، و6 تعادلات، أما في كأس العالم ففاز كانتي في 6 مباريات مع (الديوك) وتعادل في مباراة واحدة، قبل أن تتوقف هذه السلسلة التاريخية الثلاثاء الماضي على يد إسبانيا.
ونال كانتي جائزة أفضل لاعب مرتين في بطولة كأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، حيث توج بها في أول مباراتين لمنتخب فرنسا أمام كل من النمسا وهولندا، مسجلا عودة قوية إلى تشكيلة المدرب ديدييه ديشان.
ونظير أدائه الرائع في يورو 2024، أبدت بعض الأندية الأوروبية رغبتها في التعاقد مع كانتي المرتبط بعقد مع نادي الاتحاد حتى يونيو 2027.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م