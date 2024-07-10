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أمانة المدينة المنورة تكثّف الرقابة الهندسية لمشروعات البنى التحتية

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1446 هـ      10 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 كثّفت أمانة منطقة المدينة المنورة الرقابة الهندسية على المشاريع التي تنفذها الشركات المتعاقدة؛ بهدف متابعة الالتزام بمعايير الجودة في مشروعات البنية التحتية.

 وأجرى المختبر الهندسي بأمانة المدينة المنورة خلال شهر يونيو الماضي الاختبارات الفنية على 48 عينة من المواد المستخدمة في المشروعات، شملت اختبارات التربة والأسفلت والخرسانة؛ لضمان جودة الأعمال، وتعزيز كفاءة المشروعات، وتطبيق المواصفات القياسية فيها.

 وبينت الأمانة أن الفحوصات شملت عينات من الإسفلت والتربة، والخرسانة المستخدمة في أعمال المشروعات، مؤكدة استمرار إجراء الاختبارات الهندسية الخاصة بالمشروعات لتنفيذها بجودة عالية، وتحقيق مستويات متقدمة في أعمال التنفيذ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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