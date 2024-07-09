“ليالي القاهرة”.. وجهة ثقافية جديدة في موسم جدة 2024

البلاد – جدة

استوقفت منطقة “ليالي القاهرة” في السيتي ووك زوار موسم جدة 2024, لتقدم تجربة استثنائية تتنوع بين الفعاليات التراثية والترفيهية والثقافية، مما يُجسد جمال وأصالة الحضارة المصرية العريقة.

فمنذ اللحظة الأولى لدخول المنطقة، يشعر الزوار وكأنهم قد انتقلوا إلى قلب القاهرة القديمة، حيث الأسواق الشعبية والعروض الترفيهية والألوان الزاهية والتصاميم المعمارية التي تجسد أصالة وجمال التراث المصري، بينما تملأ الأجواء أصوات الحرفيين وهم يعرضون مهاراتهم في تصنيع المنتجات اليدوية.

وتنقل “ليالي القاهرة” الزوار إلى أجواء الشوارع المصرية الأصيلة، حيث يمكنهم تذوق الأطعمة والمشروبات التقليدية، ومشاهدة عروض مسرحية حية.



وفي وسط المنطقة، يبرز خان الخليلي كأحد المعالم السياحية المميزة، حيث يمكن للزوار التجول في أسواقه الشعبية النابضة بالحياة حيث تنتشر المحال والبازارات التجارية التي تعرض السلع والمنتجات المصرية الشهيرة، بما في ذلك الجلابيات الشعبية، والملابس النسائية التقليدية، والإكسسوارات، والتحف والمشغولات اليدوية، إضافة إلى محال بيع النحاس والأواني المنزلية الجميلة والسجاد التي تعيد للأذهان أسواق القاهرة القديمة.

وتزداد روعة التجربة للزوار فيما يخص المأكولات والمشروبات، حيث تُقدم “ليالي القاهرة” لزائريها تجربة تذوق مميزة للمأكولات المصرية الأصيلة، من خلال مطاعم تقليدية، إلى جانب بسطات الأكلات الشعبية التي تقدم أشهى الأطعمة المصرية التقليدية مثل الكشري والفول والطعمية، والمقاهي الشعبية المنتشرة في جميع المنطقة التي تتيح للزوار تذوق المشروبات المصرية التقليدية مثل الشاي بالنعناع والقهوة المصرية.



ويُقدم مسرح “ليالي القاهرة” عروضًا متنوعة من الفلكلور الشعبي المصري، إلى جانب حزمة من العروض الاستعراضية التفاعلية المتجولة التي تُحاكي الثقافة المصرية وشخصياتها الأسطورية، وتُتيح للزوار شعوراً وكأنهم يتجولون في شوارع القاهرة نفسها.

وتعزز “ليالي القاهرة” الروابط الثقافية بين المملكة وجمهورية مصر حيث تتيح للزوار فرصة الانغماس في الحضارة والثقافة المصرية الغنية الذي تجسّد هوية مصر وتاريخها وثقافتها وتراثها الحضاري، مما يجعلها وجهة مميزة وإضافة قيمة لمشهد الترفيه والسياحة في جدة.