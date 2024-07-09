120 موهوباً يشاركون في برنامج بصمات

البلاد ــ الأحساء

انطلقت أمس، فعاليات برنامج بصمات الإثرائي الذي ينظمه مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء بمشاركة 120 موهوبًا، يمثلون مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك كجزء من برامج تكامل الصيفية في نسختها الثالثة، التي ينفذها المركز بجامعة الملك فيصل.

وأوضح المشرف العام على البرامج الإثرائية الدكتور عبدالله الجغيمان، أن هذه المشاركة ستعكس تميز وتفوق الموهوبين في المملكة، بما سيحققونه من نتائج مبهرة نتوقعها في نهاية البرنامج، مؤكداً سعي برنامج بصمات لتقديم رحلة علمية إثرائية في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والإنسانية.

وأشار إلى أن البرامج العلمية صُممت وفق مناهج علمية متخصصة، موزعة على 12 مسارًا، يشارك في تقديمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمتميزين في المجال التقني؛ بهدف إعداد جيل من الموهوبين القادرين على تحقيق مستقبل مشرق في عالم الذكاء الاصطناعي. من جانبه، أوضح مدير مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام صالح الحمد، أن البرنامج يعكس التزام المركز بتمكين الموهوبين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتوفير بيئة تعليمية متميزة وداعمة، لبناء الأجيال، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن في انطلاقته، جلسة تعريفية، وزيارة لمقر المركز.