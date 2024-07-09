عروض حية وألعاب ترفيهية بحديقة الأمير ماجد

جدة – ياسر خليل

استقبلت حديقة الأمير ماجد زوار موسم جدة 2024, بالعديد من الفعاليات المنوعة والعروض الحية وتجارب التسوق وورش العمل، في أجواء من المتعة والفرحة التي تحيط بالمكان المستوحى من جمال وسحر الحدائق.

وشهدت حديقة الأمير ماجد فعالياتها خلال موسم جدة 2024 حضور عدد كبير من العائلات والأطفال لمشاهدة الفعاليات والعروض المسرحية وورش العمل والألعاب الترفيهية.

وتعد حديقة وممشى الأمير ماجد إحدى أجمل الأماكن الترفيهية في مدينة جدة، حيث تقدم لزوارها هذا الموسم عروضاً رائعة وجديدة تواكب تطلعات ورغبات كافة أفراد المجتمع، حيث سيستمتع زوار الحديقة بعروض السيرك الرائعة التي تشمل بهلوانيات مدهشة ومهارات الأكروبات وأداءً مدمجاً بين الفن والطبيعة بتصاميم أزياء تضفي لمسة فنية رائعة تعكس جمال الطبيعة في العروض المقدمة.

كما تمنح الحديقة زوار موسم جدة 2024 فرصة الالتقاء بشخصيات الأزهار المبهجة التي تستقبلهم بابتساماتها الجميلة وتضيف إلى يومهم الكثير من البهجة والسعادة وتفتح لهم مجال التفاعل معها والتقاط الصور لأجمل اللحظات والذكريات، من خلال استعراض للأزياء المستوحاة من قلب الفعالية “الحدائق” بالإضافة إلى عروض كرنفالية استثنائية مليئة بالألوان والجمال تبعث الفرح والسرور للزوار.

وتضم حديقة وممشى الأمير ماجد نافورة ضخمة يمكن للزائر رؤيتها من مسافات بعيدة خارج الحديقة، كما تعتبر من أكبر الحدائق وإحدى المناطق المميزة في الموسم التي تسمح للزوار بالاستمتاع برحلة رائعة تشمل التسوق وتجارب الطهي والأطعمة بالإضافة إلى الترفيه المتنوع ثقافياً لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى عروض النوافير الراقصة، وتجارب الطبخ وتذوق وجبات الطعام من خلال عربات متنقلة مليئة بالأطعمة والمشروبات، إضافة للأنشطة والفعاليات والألعاب الكرنفالية وملاهي الأطفال وألعاب المغامرات.