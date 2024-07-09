عبر فريق طبي من جامعة الملك سعود.. نجاح علاج جذور الأسنان لذوي الإعاقة

البلاد ــ الرياض

نشرت مجلة BDJ Open للأسنان بالتعاون مع مجلة Nature , نتائج دراسة أجراها فريق طبي سعودي في مستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الملك سعود وحققت نجاحًا كبيراً في علاج جذور وعصب الأسنان الدائمة لمرضى الأسنان من الأشخاص ذوي الإعاقة تحت التخدير الكامل.

وبينت نتائج الدراسة أن معدلات نجاح عالية بلغت 98 %، بعد أن بقيت الأسنان المعالجة سليمة خلال فترات المتابعة التي امتدت حتى 39 شهرًا.

وأوضح استشاري طب جذور وعصب الأسنان في مستشفى طب الأسنان الجامعي الأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور فهد الصليح، أن الفريق البحثي ركز بشكل أساسي على توثيق أنواع الإعاقات التي تم علاجها، والإجراءات والمواد المستخدمة في علاج جذور وعصب الأسنان، مشيراً إلى أنه جرى دراسة الحالات المشاركة في البحث من خلال الفحص والمتابعة الدورية في العيادة بدقة وشمولية قبل وبعد التخدير العام الذي استخدم لتقديم الخدمات العلاجية.

من جانبها أكدت استشارية طب أسنان عام في مستشفى طب الأسنان الجامعي الدكتورة فاطمة البشري، أن الأسباب التي استدعت دخول بعض المرضى من ذوي الإعاقة لتلقي علاج الأسنان تحت التخدير الكامل كانت من المرضى المصابين بالتوحد، أو باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، أو كليهما وهذا يتوافق مع أبحاث سابقة أظهرت ارتفاع نسبة تسوس الأسنان بين المصابين بالتوحد.

وأضافة أن دراسات أخرى تشير إلى وجود علاقة بين التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه وحاجة المريض للعلاج اللبي (علاج عصب الأسنان) تحت التخدير الكلي.