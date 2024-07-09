اطلاق مبادرة “المشي في أحضان الطبيعة”

البلاد ــ الباحة

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس، مبادرة “المشي في أحضان الطبيعة”، بمنتزه القمم بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة، وذلك ضمن فعاليات برنامج صيف السعودية 2024م.

وتهدف المبادرة التي أطلقت بحضور وكيل محافظ بلجرشي عبدالله الغامدي وعدد من القائمين على المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي؛ إلى تمكين عدد من المتطوعين بنشر رسائل توعوية بيئية تحت شعار “تراها أجمل”، من خلال باركودات يحملها المتطوعون.

ويوفر المركز من خلال المبادرة العديد من المجالات التطوعية ضمن برامج المبادرة، تشمل أعمال تنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات الوطنية، وحملات نظافة لمواقع الغطاء النباتي، إضافةً إلى التوعية البيئية للمتنزهين أثناء قضاء أوقاتهم وزياراتهم لمواقع الغطاء النباتي، وتجنب السلوكيات الخاطئة؛ مما يعزز المشاركة المجتمعية، بالمحافظة على البيئة واستدامتها.

وتأتي المبادرة وما تتضمنها من برامج وفعاليات، استمراراً لجهود المركز في تهيئة وتنمية مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية كافةً في مناطق المملكة، وجاهزيتها لاحتضان المبادرات والفعاليات المتنوعة؛ لتعزيز الأنشطة ودعم السياحة البيئية، وتنظيم الجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية، وإقامة الفعاليات والمهرجانات، كونها إحدى الوجهات السياحية، للتعريف بما يقوم به المركز من جهود وأعمال تهدف لتنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها.